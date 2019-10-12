Son Dakika Haberleri: ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor yap zinde kal" etkinliği
Son Dakika Spor ERÜ Spor Bilimlerinden 'Spor yap zinde kal' etkinliği

ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor yap zinde kal" etkinliği

53 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi (SPBF) Öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik bir ekip, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Erciyes ilk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle beraber sporu sevdirmek spor bilinci oluşturmak için...

ERÜ Spor Bilimlerinden

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi (SPBF) Öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik bir ekip, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Erciyes ilk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle beraber sporu sevdirmek spor bilinci oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.


Erciyes Üniversitesi (ERÜ) SPBF Öğretim Elemanı Hasan Aksoyak, okulda yürütmüş oldukları Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersi kapsamında düzenledikleri çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte birçok sosyal kültürel ve sportif aktiviteye imza attıklarını söyledi. Aksoyak, "Bu etkinliklerin yanı sıra Kayseri ve yakın çevrede yer alan birçok okulumuzda öğrencilerimizle beraber giderek hem oradaki öğrencilerle birlikte çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler düzenlemekteyiz hem de etkinliklerimize katılan öğrencilere çeşitli hediyeler vermekteyiz. Bu faaliyetlerin bir yenisi olarak Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Erciyes ilk ve Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında öğrencilerle beraber gerçekten çok eğlenceli ve güzel dakikalar geçirdik. Okuldaki öğrencilerin derslerine katıldık. Birçok branşta müsabakalar ve oyunlar düzenleyerek bu etkinliklere katılan çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik" dedi.


Aksoyak etkinlikler süresince okullarında son derece sıcak şekilde kendilerini karşılayan ve misafir eden Erciyes İlkokulu ve Ortaokulu müdürü, idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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