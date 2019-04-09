Son Dakika Haberleri: Erü, The Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında 201-300 Arasında

Erü, The Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında 201-300 Arasında

25 dakika önce

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından ilk kez yapılan 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması sonuçları Güney Kore'de düzenlenen 'THE Innovation & Impact Summit' etkinliğinde açıklandı.

Erü, The Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında 201-300 Arasında, System.String[]
Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından ilk kez yapılan 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması sonuçları Güney Kore'de düzenlenen 'THE Innovation & Impact Summit' etkinliğinde açıklandı.

2017 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında Türkiye'den 13'ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 19 üniversite yer almıştır. Bu sonuçlara göre, ERÜ Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında Türk Üniversiteleri arasında 7. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer almıştır. THE Etki Sıralama Sistemi üniversiteleri değerlendirirken, Birleşmiş Milletlerin (BM) 17 başlıkta toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) arasından seçilen 11 başlık altında üniversitelerin yaptığı toplumsal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurmuştur. Buna göre, ERÜ, BM' in 11 SDG başlığı altında dünya üniversiteleri arasında aşağıdaki tabloda verilen sıralamalarda yer alma başarısı göstermiştir.

Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' ile 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' kategorilerinde Türkiye' deki devlet üniversiteleri arasında 1. başarı diliminde, tüm üniversiteler arasında ise 2. başarı diliminde yer almıştır. Üniversitemiz, 'Sağlıklı Bireyler', 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları' ile 'İklim Eylemi' kategorilerinde ise devlet üniversiteleri arasında 2. başarı diliminde yer almıştır. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:49 Kaynak: İHA

Güney Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti! Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erü, The Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında 201-300 Arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]