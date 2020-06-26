ERÜ, THE Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda ilk 300 üniversite arasına girdi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ), üniversite derecelendirme organizasyonu Times Higher Education (THE) 2020 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda ilk 300 üniversite arasına girdiği bildirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 50 yaşından genç olan üniversitelerin değerlendirdiği sıralamada, üniversitelerin öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendirildiği belirtildi.

Geçen yıl Türkiye'den 14 üniversitenin yer aldığı THE Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'na bu yıl Türkiye'den 23 üniversitenin girdiği ifade edilen açıklamada, sıralamada ERÜ'nün dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldığı kaydedildi.