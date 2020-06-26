ERÜ, THE Genç Üniversiteler dünya sıralamasında ilk 300 üniversite arasında - Son Dakika

ERÜ, THE Genç Üniversiteler dünya sıralamasında ilk 300 üniversite arasında

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Times Higher Education (THE) 2020 Genç Üniversiteler dünya sıralamasında 300 üniversite arasında yer aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Times Higher Education (THE) 2020 Genç Üniversiteler dünya sıralamasında 300 üniversite arasında yer aldı.

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Saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan THE 2020 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 50 yaşından genç olan üniversitelerin değerlendirdiği sıralamada üniversiteler Öğretim, Araştırma, Atıflar, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendirilmiş olup, toplam puan belirlenirken Öğretim, Araştırma ve Atıflar yüzde 30, Endüstri Geliri yüzde 2.5 ve Uluslararası Görünürlük ise yüzde 7.5 oranında ağırlığa sahip bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye'den 14 üniversitenin yer aldığı Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasına bu yıl ülkemizden 23 üniversite girmiştir. Sıralama sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldı. Diğer taraftan Erciyes Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında 5. başarı bandında, devlet üniversiteleri arasında ise ilk başarı bandında yer aldı.


Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesinin başarısı konusunda şunları söyledi:


"İyi bir öğretim kurumu olma hedefini de koruyarak kendisine güçlü bir araştırma üniversitesi olmayı hedef olarak benimsemiş olan Erciyes Üniversitesi, güçlü kadrosu ve sahip olduğu araştırma altyapıları ile gelişimini sürekli ileriye taşımak suretiyle dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almak konusundaki ilerleyişini kararlılıkla sürdürmektedir. Üniversitemizin giderek artan potansiyeli ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ

Erciyes, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:37 Kaynak: İHA

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