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ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı - Son Dakika

ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı

13.08.2021 13:35

ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "İnşallah Delta varyantıyla ilgili iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum" Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "İnşallah Delta varyantıyla ilgili iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; koronavirüse karşı üniversitede üretilen ve faz-3 çalışmalarının sürdüğü Türkovac aşısının, Delta varyantına karşı etkinliği ile ilgili çalışma başlattıklarını ve iyi bir sonuç almayı ümit ettiklerini söyledi.

ERÜ Tanıtım Günleri kapsamında yapılan 'Aday Öğrenciler Akademisyenlerle Buluşuyor' söyleşisinin konuğu olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; üniversitenin birçok kritik araştırma merkezi olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nın olduğunu aktardı. ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde üretilen koronavirüs aşısı Türkovac'ın Faz-3 çalışmalarına devam edildiğini aktaran Rektör Çalış; "Erciyes Üniversitesi birçok alanda birçok yeniliklere katkıda bulunan bir üniversite. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi aşı çalışmaları. Bununla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 17-18 merkezde aşı çalışmaları sürdürülüyor, bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu Turkovac aşımızın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Protokol kapsamında aşımızı Sağlık Bakanlığımıza devretmiş olduk. Ama biz peşindeyiz, devamlı istişare halindeyiz Sağlık Bakanlığımızla. Şuan 3 merkezde Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Faz-3 çalışmaları hızlanacak, bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi. Sanırım kısa bir zaman içerisinde üniversitemizde de Faz-3 çalışmasıyla ilgili merkezlerimiz olacak. Bununla gurur duyuyoruz. Erciyes Üniversitemizin birçok kritik araştırma merkezi var, bunlardan bir tanesi de Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi" dedi.

"Aşı karşıtlığını asla kabul etmiyorum"

Pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşı oldduğunu vurgulayan Rektör Çalış; "Aşı karşıtlığını asla kabul etmiyorum. Herkesin aşı olması lazım. Bazı gönüllülerimiz 'Biz Turkovac aşısını bekliyoruz' diye belirtiyor. Turkovac aşısı çıkana kadar aşı olunmasını istiyoruz. Çünkü pandemiden bizi kurtaracak tek şey aşı. Turkovac aşımızın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Kısa zaman içerisinde sonuçlanacağını ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

"Delta varyantıyla ilgili iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum"

Türkovac aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu, Delta varyantı için de çalışma başlattıklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çalış; "Aşımızla ilgili ek çalışmalar da yapıyoruz. Biliyorsunuz birkaç ay öncesine kadar İngiliz varyantı çok ön plandaydı. Bununla ilgili hızlıca bir çalışma başlattık ve preklinik çalışmalarda yüzde 100 etkili olduğunu gösterdik. Şuanda da yeni proje başlattık. Şuanda en çok gündemde olan Deta varyantıyla ilgili çalışma başlattık. İnşallah onda da iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda da acil kullanımla yerli aşımız kullanıma girer" diye konuştu.

" Türkiye'de kalite anlamında 5 üniversiteden biriyiz"

Yüksek Öğretim Kalite Kurumu tarafından 5 yıl tam akredite olan Erciyes Üniversitesi'nin kalite anlamında Türkiye'den 5 üniversiteden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Çalış; "Kaliteli gördüğü 11 üniversiteyi Yüksek Öğretim Kalite Kurumu, kurumsal akreditasyona çağırdı. Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi'ydi. Denetimden sonra 1 ay önce açıklandı, gururla söylüyorum 11 üniversite içerisinde 5 yıl tam akredite olan 5 üniversiteden biriyiz. Türkiye'de kalite anlamında 5 üniversiteden biriyiz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı
ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı
ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı
ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı

COVIRAN Bereket, Mustafa Çalış, TURKOVAC, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ERÜ, Türkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliği için çalışma başlattı - Son Dakika


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