ERÜ Veteriner Fakültesi uluslararası tam akreditasyon sertifikası aldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi, Avrupa Veteriner Eğitimi Kuruluşları Birliğince (EAEVE) akredite edildi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, üniversitede düzenlenen akreditasyon sertifikası teslim töreninde, ERÜ'de fakülte bazlı uluslararası akreditasyon alan tek birim olduklarını söyledi

Akreditasyon sürecinde tüm birimlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden İnci, "Gelecek tüm zamanlarda da Veteriner Fakültesi, Avrupa'nın en iyileri arasında yerini alacaktır." dedi.

Türkiye'de akreditasyon için bekleyen başka veteriner fakülteleri olduğunu dile getiren İnci, bütün veteriner fakültenin eğitim standartlarının yükselmesini istediğini belirtti.

İnci, akreditasyon süreci boyunca fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da fakülte yönetimini tebrik ederek bu belge için çok çalıştıklarını kaydetti.

ERÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında 8. sıraya yükseldiğini aktaran Çalış, "Bizim hedefimiz Türkiye'de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmek. 8'inci olmamız bunun hayal olmadığını, çalışarak nelerin başarılabileceğini gösteriyor." diye konuştu.