ERÜ'ye Akredite Gıda Laboratuvarı ve Ar-Ge Merkezi kurulacak - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Gıda Sektörü Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın da katılımı ile video konferans sistemi üzerinden yapıldı. Yapılan toplantıda, üniversite sanayi işbirliği kapsamında Erciyes Üniversitesi'ne akredite gıda laboratuvarı ve Ar-Ge Merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Oda olarak üniversite sanayi işbirliği kapsamında birçok projeye imza attıklarını belirterek, " Türkiye'de 11 araştırma üniversitesinden birisi olan, Sayın Rektörümüzün gayretleri ile hem aşı çalışmaları hem de diğer çalışmaları ile göğsümüzü kabartan Erciyes Üniversitemizle önümüzdeki günlerde üniversite sanayi işbirliği kapsamında yaptığımız güzel çalışmalara bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.

Gıda sektörünün akredite laboratuvarla ilgili ciddi ihtiyaçları olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Sayın Rektörümüzle üniversite sanayi işbirliği kapsamında neler yapabileceğimizi istişare ederken, öncelikle gıdacılarımızla böyle bir toplantı yapmanın uygun olacağını düşündük. Özellikle gıda sektörümüzün Kayseri'de Ar-Ge çalışmalarının da yapılabildiği akredite bir laboratuvara ihtiyaçları olduğu kesin. Bu toplantıda gıda sanayisinde faaliyet gösteren üyelerimizin de fikirlerini alarak, yılbaşına kadar bir protokol yapıp, bir kısmını da faaliyete geçirebilirsek, hem gıda sanayicilerimize hem de üniversitemize katkı vermesi bakımından güzel bir hizmete daha imza atmış oluruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, üniversite sanayi işbirliğini çok önemsediklerini belirterek, bu konuda birlik beraberlik içerisinde çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Sanayicilere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Çalış, "Bu bağlamda Sanayi Odamızla yaptığımız istişareler sonucunda şehrimize akredite gıda laboratuvarı kazandırmak için gıda sanayicilerimizle bir araya gelerek, sizlerin de fikirlerini almak istedik. İnşallah en kıza zamanda hem sanayicilerimizin akredite laboratuvar ihtiyacını gidermek, hem de hocalarımızla sanayicilerimizin bir arada çalışabileceği bu merkezi en kısa sürede faaliyete geçiririz" diye konuştu.

Son olarak söz alan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Üniversitesi'nin taşınmasıyla boşalan Kayseri Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan binayı araştırma laboratuvarlarının olduğu, sanayiye de hizmet verecek bir merkez haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, burada hem üniversitenin katkıları hem de sanayicilerin katkıları ile akredite gıda laboratuvarı ve Ar-Ge merkezi kurarak gıda sanayicilerinin hizmetine sunmak istediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ