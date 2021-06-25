ERÜ'ye Hayırsever Desteği - Son Dakika

Hayırsever San Ailesi tarafından Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) yaptırılacak Adalet Meslek Yüksekokulu yeni binasının yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile Hayırsever Mehmet San katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, San Ailesine teşekkür etti. Rektör Çalış, "Hayırseverimiz Mehmet San amcamız ile Üniversitemize yeni bir meslek yüksekokulu binası kazandırmaktayız. Bu bağlamda hayırsever Mehmet amcamız Adalet Meslek Yüksekokulumuzun binasını yaptıracaklar. Adalet Meslek Yüksekokulumuz Hukuk Fakültemiz içerisinde eğitim-öğretim vermektedir. Uzun süredir bizlerde ayrı bir bina arayışı içeresindeydik. Mehmet Amcamız ile irtibata geçtik. Sağ olsun kendileri bizleri kırmayıp, kabul ettiler. Adalet Meslek Yüksekokulumuzun yeni binasını hemen Hukuk Fakültemizin yanına 2 bin 500 metrekare kapalı alanda yapılacaktır. Mehmet amcamızdan Allah razı olsun. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Hayırsever Mehmet San ise konuşmasında yaptırılacak olan Adalet Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Hayırsever Mehmet San ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptırılacak olan Kadriye San Adalet Meslek Yüksekokulu'nun protokolüne imza attı. - KAYSERİ