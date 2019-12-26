ERÜ'ye iki TÜBA ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ'ye iki TÜBA ödülü - Son Dakika

ERÜ'ye iki TÜBA ödülü

6 saat önce

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

ERÜ'ye iki TÜBA ödülü, System.String[]

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eczacılık Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle "2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne", Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek de, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde "2019 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA ödülüne layık görülen Tekiner ve Tokyürek'i tebrik ederek, "Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yaptığı değerli bilimsel çalışmalarla gelişmeye, büyümeye ve kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir." dedi.


Bilim insanlarına ödülleri, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
23:36 Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası - Son Dakika
23:35 AFAD'tan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
23:35 Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:35 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ERÜ'ye iki TÜBA ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]