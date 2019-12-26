ERÜ'ye iki TÜBA ödülü - Son Dakika

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eczacılık Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle "2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne", Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek de, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde "2019 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA ödülüne layık görülen Tekiner ve Tokyürek'i tebrik ederek, "Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yaptığı değerli bilimsel çalışmalarla gelişmeye, büyümeye ve kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir." dedi.



Bilim insanlarına ödülleri, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.