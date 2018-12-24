Son Dakika Haberleri: Erü'ye Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Ödül

Erü'ye Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Ödül

2 saat önce

Erciyes Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde eğitim hizmetleri kategorisinde devlet üniversiteleri arasında ikincilik ödülü alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Erü'ye Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Ödül, System.String[]
Erciyes Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde eğitim hizmetleri kategorisinde devlet üniversiteleri arasında ikincilik ödülü alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 21 Aralık 2018 Cuma günü İstanbul'da düzenlenen törende, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödülleri takdim edildi.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Hizmetleri Devlet Üniversiteleri kategorisinde ikincilik ödülü alarak önemli bir başarı gösterdi. Erciyes Üniversitesi'nin ödülünü törene katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile TİM Başkanı İsmail Gülle takdim etti.

Erciyes Üniversitesi, geçtiğimiz 2017 yılında da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde Eğitim Hizmetleri Devlet Üniversiteleri kategorisinde üçüncü olarak ödül almıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel
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