Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi Mazbatasını Aldı

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçe Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Cevher Çiftçi, mazbatasını aldı.

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçe Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Cevher Çiftçi, mazbatasını aldı.



Terör örgütü PKK'nın 1984'te ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği Eruh'ta, başkan seçilen Çiftçi İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra geçtiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla buluşup, tebrikleri kabul etti.



Ardından Eruh Belediyesi'ne gelen Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç ile görüştü.



Kaymakam Dayanaç yaptığı konuşmada, Cevher Çiftçi'nin demokratik ortamda geçen seçimde halkın büyük desteğiyle başkanlığa getirildiğini söyledi.



Görev yaptığı süresince devletin sağlamış olduğu kaynaklarla ilçeyi köy görünümünden kurtardıklarını işaret eden Dayanç, "Artık Eruh terörle değil güzel hizmetlerle sosyal kültürel, sportif faaliyetlerle Türkiye gündemine düşüyor. Bu gerçekten bu bizim açımızdan mutluluk verici." dedi.



Başkan Çiftçi ise hep terör olaylarıyla anılan Eruh'a güzel hizmetler yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Vatandaşımız terör istemiyor, hizmet ve huzur istiyor. Bu süreçten sonra elimizden geldiği kadar bütün Eruhlu halkımıza oy veren, vermeyen herkese kapımız açıktır. Herkesin hizmetkarı olmaya talibiz."



"Halkımız tercihini, huzur için kullandı"



Vatandaşlardan Savaş özer ise, AK Parti adayının yüksek oy aldığını belirterek, halkımız oyunu huzur için kullandı. Halkımız huzurla birlikte belediyecilik yapılmasını istedi." dedi.



Cafer Çiftçi ise Eruh'un terörden çok zarar gördüğünü vurgulayarak, "Çıkan sonuçtan çok memnun kaldım. Hizmet kalitesi, huzur ve refah daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

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