Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

25.04.2022 15:33
Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

Eruh Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Eruh Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Belediye tarafından hazırlanan, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımı başladı.

Eruh Belediyesine bağlı sosyal yardımlaşma birimi tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan ailelere sağlanan destek, ramazan ayı sonuna kadar adreslere teslim edilecek.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, sosyal yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı ramazan ayında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, "Eruh Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek gıda kolilerini evlere ulaştıracak." dedi.

YORUMLAR
500

Eruh Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa hasret: Antalya maçının biletleri 26 saniyede bitti
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement