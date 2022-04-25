Eruh Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Eruh Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Belediye tarafından hazırlanan, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımı başladı.

Eruh Belediyesine bağlı sosyal yardımlaşma birimi tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan ailelere sağlanan destek, ramazan ayı sonuna kadar adreslere teslim edilecek.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, sosyal yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı ramazan ayında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, "Eruh Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek gıda kolilerini evlere ulaştıracak." dedi.