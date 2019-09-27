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Eruh Belediyesinden etkinlik

1 saat önce

Siirt'in Eruh belediyesince ilçede etkinlik düzenlendi.

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Siirt'in Eruh belediyesince ilçede etkinlik düzenlendi.

Eruh ilçesinin Çetinkol köyünde düzenlenen etkinliğe, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şeyh Ahmet Türbesinin de ziyaret edildiği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, davetlilere yemek ikram edildi.

Eruh Belediye Başkanı Çiftçi, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilk kez düzenledikleri etkinliğe vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Etkinlikte ihtiyaç sahiplerine de yemek dağıtıldığını aktaran Çiftçi, "Belediye olarak vatandaşlarımıza arzu ettikleri hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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