Son Dakika Haberleri: Eruh Belediyesinden iftar programı

Eruh Belediyesinden iftar programı

26 dakika önce

SİİRT(AA) - Eruh Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Eruh Belediyesinden iftar programı, System.String[]
SİİRT(AA) - Eruh Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, toplu iftar programlarıyla halkın kaynaştığını belirterek, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğu söyledi.
Çiftçi, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan ayının eşsiz manevi atmosferini Eruh halkı ile beraber yaşadığımız için çok mutluyum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:07 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Eruh Belediyesi, Eruh, Güncel
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