Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği - Son Dakika

Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği

25.11.2020 11:46
Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği, System.String[]

Siirt'in Eruh İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şaban Çelik'in girişimleriyle temin edilen giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Siirt'in Eruh İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şaban Çelik'in girişimleriyle temin edilen giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Hastanede artan zamanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Dr. Çelik, vatandaşlara uzattığı yardım eliyle gönülleri fethediyor. Malatyalı bazı hayırseverlerle temasa geçerek giysi temin eden Dr. Çelik, 250 öğrencinin yüzünü güldürdü, bir engelli çocuğa da tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çelik duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. - SİİRT

Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği
Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği
Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği

Devlet Hastanesi, Şaban Çelik, Siirt, Eruh, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği - Son Dakika


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