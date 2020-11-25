Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği - Son Dakika

Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği
25.11.2020 11:46
Siirt'in Eruh İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şaban Çelik'in girişimleriyle temin edilen giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Siirt'in Eruh İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şaban Çelik'in girişimleriyle temin edilen giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Hastanede artan zamanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Dr. Çelik, vatandaşlara uzattığı yardım eliyle gönülleri fethediyor. Malatyalı bazı hayırseverlerle temasa geçerek giysi temin eden Dr. Çelik, 250 öğrencinin yüzünü güldürdü, bir engelli çocuğa da tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çelik duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. - SİİRT
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