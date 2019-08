Eruh ilk şehidi unutmuyor - SİİRT

Terör örgütü PKK 'nın 35 yıl önce başlayan hain saldırılarının ilkinde şehit edilen ilk asker Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 'ın adı, şehit edildiği Siirt 'in Eruh ilçesinde yaşatılıyor.Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Eruh ve Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde başladığı silahlı saldırıların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor.Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve hain saldırı sırasında haber merkezinde görevli olan Aydın, saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada teröristlerce şehit edildi.Görev yaptığı süre boyunca ilçe halkının sevgisini kazanan Aydın'ın şehadet haberini alan Eruhlular, büyük üzüntü duyduğu saldırıdan bu yana Aydın'ın adını hem gönüllerde hem çeşitli mekanlarda yaşatmayı sürdürdü.İlçe merkezindeki meydanda adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddeye de ismi verilerek anıtı dikilen Süleyman Aydın'ın hatırasını yaşatmaya çalışan bazı vatandaşlar çocuklarına Süleyman ve Aydın ismini verdi.Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın katliamlarına başladığı ilk saldırının üzerinden 35 yıl geçtiğini fakat acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.Birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru hedef alan saldırılardan ilkinin Eruh'ta meydana geldiğini anımsatan Dayanç, "Maalesef bu terör saldırısında rahmetli Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Dolayısıyla Süleyman Aydın şehidimiz, PKK terör örgütüne vermiş olduğumuz ilk şehidimizdir." dedi.-"Hayırla yad ediyorlar"Aydın'ın şehit edilmeden hemen önce de son görevini başarıyla yerine getirmeye çalıştığını aktaran Dayanç, bu nedenle teröristlerin hedefi haline geldiğini aktardı."Kendisi haber merkezinde teröristlerin baskın durumunu ilgili birimlere haber iletmek için telsizin başına geçtiğinde oraya hain terör örgütü mensupları geliyor ve rahmetli Süleyman Aydın'ı hunharca şehit ediyorlar." diyen Dayanç, adını ilçede layıkıyla yaşatmaya çalıştıkları Aydın'ın her zaman hatırlanacağı vurguladı.Şehit Aydın'ın kanının yerde kalmadığına dikkati çeken Dayanç, şunları kaydetti:"Biz kendisini rahmetle, şükranla anıyoruz. Kendisi Erzincanlıydı ailesi orada ikamet ediyor. Şehidimiz rahat uyusun, kanı yerde kalmamıştır. Süleyman Aydın ismi Eruh ilçesinde layıkıyla yaşıyor. Bundan herkes emin olabilir. Burada en prestijli caddeye rahmetlinin ismini verdik. Kayyum belediyecilik döneminde bu caddeyi layıkıyla düzenledik. Kendisine bir isimlik anıt yaptık. Saat kulesini onardık, restore ettik ve ismini verdik. Buradaki yerel halk da özellikle yaşlı olanlar, onu görenler rahmetliyi hayırla yad ediyorlar. Bir sevgileri, sempatileri ve özlemleri var."Adını verdilerSaldırının yaşandığı dönemde 32 yaşında olan Emin Beştaş da huzurlu olan ilçenin saldırıdan sonra terörle anılmaya başlandığını belirtti.Maliyede görevli olduğunu ve şehit edilen Süleyman Aydın'ı yakından tanıdığını aktaran Beştaş, "Saat 21.30'da yoğun silah sesleri geldi ve o esnada jandarmada yazıcı olan onbaşı Süleyman Aydın şehit düştü. Biz şehit olduğunu sabah öğrendik. Çok iyi bir insandı, Jandarma Bölük Komutanlığının yazıcısı olduğu için çalıştığım hükümet konağına sürekli gelip gidiyordu." diye konuştu."Kendisi evrak getirip götürüyordu, çok mütevazı ve sosyal ilişkileri iyi bir insandır. Eruhlular kendisini yakinen tanıyor ve seviyordu. Süleyman Aydın'ı teröre şehit vermemizin üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen hala kendisini unutmadık, gönlümüzde yaşıyor. O tarihten sonra Eruh'ta çok sayıda aile çocuklarına Süleyman ve Aydın isimlerini verdi." ifadelerini kullanan Beştaş, Aydın'ı gönüllerde yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti."Gönüllerimizde yaşatıyoruz" Ömer İnan da Aydın'ın görevi başında şehit edilmesinin ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandığını vurguladı.Aydın'ın sevilen bir asker olduğunu işaret eden İnan, şunları söyledi:"Süleyman Aydın gerçekten çok iyi bir insandı. O baskında şehit olması bizleri derinden üzdü. Çünkü Süleyman Aydın halkla ilişkisi olan biriydi. Herkes tarafından seviliyordu. Yazı işlerinde görevli olduğu için herkes onu tanıyordu ve çok seviyordu. Biz de ismini caddelere ve saat kulesini verdik. Rabbim mekanını cennet etsin, kendisi Erzincanlıydı. Onu bir kardeşimiz olarak gönüllerimizde yaşatıyoruz."Abdurrahman Dayanan birlikte vakit geçirerek voleybol oynadıkları Aydın'ı şehit vermenin üzüntüsünün yaşamaya devam ettiklerini söyledi.O dönemde askerlerle her gün voleybol oynadıklarını ifade eden Dayanan, "Şehit Süleyman Aydın ile voleybol oynuyorduk. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onu Eruhlu olarak kabul edip, gönüllerimizde yaşatıyoruz." dedi.Dayanan, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını, ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurunu bozamayacağını sözlerine ekledi.