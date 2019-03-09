Eruh Kaymakamı Dayanç'tan Köylere Ziyaret

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, köyleri ziyaretinde ilgiyle karşılandı.

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, köyleri ziyaretinde ilgiyle karşılandı.



Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muharrem Aydın ve kurum müdürleriyle Üzümlük, Dalkorur, Ortaklı, Çırpılı, Ufaca, Yeşilören ve Yokuşlu köylerini ziyaret eden Dayanç, vatandaşların sorunlarını dinledi.



Dayanç, "vatandaş odaklı yönetim anlayışı" doğrultusunda her zaman vatandaşın yakınında olduklarını belirtti.



"Yıllarca terör belasından zarar gören bu coğrafyanın, tesis edilen huzur ortamıyla yeniden sosyo-ekonomik yönden gelişmeye başlaması mutluluk verici. Devletimizin nazarında Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden herkes birinci sınıf vatandaştır ve birinci sınıf hizmet almayı hak ediyor." diyen Dayanç, tek gayelerinin vatandaşlarla ele vererek daha güzel yarınlar için durmaksızın hizmet üretmek olduğunu belirtti.



Dayanç daha sonra köy okullarında incelemelerde bulundu.



Öğretmenlerle sohbet eden Dayanç, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.





Dayanç ve beraberindeki heyet Yokuşlu köyüne geçerek, annesi vefat eden köy muhtarı Methi Aslan'a taziye ziyaretinde bulundu.

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