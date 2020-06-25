Eruh Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri belirlendi - Son Dakika

Eruh Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri belirlendi

Eruh ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı.

Eruh ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı.

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Eruh Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, faaliyet raporunun okunması, 2020 yılında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin aktarılması ve birlik encümeni seçimi ile devam etti.


Seçimde, birlik üyeleri belirlendi.

Birlik encümenliğine seçilen İl Genel Meclis üyesi ve köy muhtarlarını tebrik eden Kaymakamı Erdoğan, üyelere görevlerinde başarılar diledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruh Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri belirlendi - Son Dakika

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