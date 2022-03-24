Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı

24.03.2022 10:41
Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu nedenle Şırnak Aslanbaşar Jandarma Karakol Komutanlığı önü ile Eruh ilçe çıkışında kara yolu, araç geçişine kapatıldı.

Karayolları Eruh Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Şırnak, Siirt, Eruh, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı - Son Dakika


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