Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu nedenle Şırnak Aslanbaşar Jandarma Karakol Komutanlığı önü ile Eruh ilçe çıkışında kara yolu, araç geçişine kapatıldı.

Karayolları Eruh Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.