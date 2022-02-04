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Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika

Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı

04.02.2022 20:00
Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi ile Şırnak Aslanbaşar köyü arasında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

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Jandarma, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika


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