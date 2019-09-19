Eruh'ta bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Eruh ilçesinde bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Eruh ilçesinde bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eruh- Şırnak kara yolunda polis ekiplerince yürütülen çalışmada, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 34 PU 7536 plakalı araç takibin ardından ilçe girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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