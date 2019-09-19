Son Dakika Haberleri: Eruh'ta bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Eruh'ta bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Eruh ilçesinde bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eruh'ta bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Eruh ilçesinde bir araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eruh- Şırnak kara yolunda polis ekiplerince yürütülen çalışmada, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 34 PU 7536 plakalı araç takibin ardından ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, Polis, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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