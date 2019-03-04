Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Çığ Düşen 2 Köy Yolu Açıldı

Eruh'ta Çığ Düşen 2 Köy Yolu Açıldı

40 dakika önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan 2 köy yolu, ekiplerin yaptığı çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Eruh'ta Çığ Düşen 2 Köy Yolu Açıldı, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan 2 köy yolu, ekiplerin yaptığı çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Aşırı kar yağışı nedeniyle Eruh ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köylerinin yolları kapandı. Yollar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, çığın ardından bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi. Canpolat, "Eruh ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma açıldı. 2 köy yoluna çığ düşmesiyle yapılan ihbarla bölgeye giden ekiplerimiz burada hummalı bir çalışma başlatarak çığ düşen yolları ulaşıma açtı. Şu an kapalı olan herhangi bir köy yolumuz yok" dedi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

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