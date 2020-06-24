Eruh'ta engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldı - Son Dakika

Eruh ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki engelli İsmail Yıldız'a akülü tekerlekle sandalye yardımı yapıldı.

Eruh ilçesinde geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan İsmail Yıldız için "Umut Sende Derneği" seferber oldu.



Umut Sende Derneği Başkanı Pelin Kaplan ve dernek üyeleri, akülü tekerlekli sandalye temin ederek Yıldız'a hediye etti.



Dernek yöneticilerine teşekkür eden Yıldız ise, hayırseverler sayesinde akülü tekerlekli sandalyeye kavuştuğunu söyledi.

Yıldız, "Allah razı olsun. Bu sandalye ile daha rahat edeceğim." dedi.