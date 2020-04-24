Eruh'ta esnafa maske dağıtıldı - Son Dakika

Eruh ilçesinde esnafa maske dağıtıldı.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, esnafa maske dağıtımının başladığını belirtti.

Halkın maskeye ulaşımını sağlamaya çalıştıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından temin ettiğimiz maskeler ekiplerimiz tarafından kamu çalışanları ve esnafa dağıtıldı. İmkanlar çerçevesinde önümüzdeki süreçte temin edeceğimiz maskeleri halka da dağıtmaya başlayacağız. Sağlık Bakanlığımızın kurallarına herkes uymalıdır. Acil ihtiyaçlar dışında vatandaşlar evlerinde kalsınlar. Özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli ve maskesiz dışarıya çıkılmaması gerekiyor. Süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum."