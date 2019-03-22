Eruh'ta Fidan Dağıtımı

Siirt Eruh Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara ücretsiz 15 bin fidan dağıttı.

Siirt Eruh Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara ücretsiz 15 bin fidan dağıttı.





Eruh Orman İşletme Şefliği bahçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolaysıyla vatandaşlara ücretsiz 12 bin fıstık, 2 bin badem ve bin çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.



Eruh Orman İşletme Şefi Umut Yılmaz, yaptığı açıklamada, Eruh halkının fıstıkçılığa verdiği önemin farkında olduklarını belirterek, ilçeye destek amacıyla 15 bin fidan dağıttıklarını söyledi.



Yılmaz, "Bu tür çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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