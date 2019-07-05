Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)
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BAKANLIK: TERÖRİSTLERİN BIRAKTIĞI EYPMilli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:45 Kaynak: DHA
BAKANLIK: TERÖRİSTLERİN BIRAKTIĞI EYP
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralanan çocuğun, bölgeden askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kılıç'ın hastane kaldırılması sırasında çekilen fotoğrafların da bulunduğu paylaşımda "Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerin bölgede bıraktığı EYP ile oynaması sonucu yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle hastaneye tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.
Hastanede tedavisi süren ve vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluştuğu tespit edilen İsmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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