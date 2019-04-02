Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Eruh'ta Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

46 dakika önce

SİİRT(AA) - Eruh ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Eruh'ta Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
SİİRT(AA) - Eruh ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Demir'in (40) kullandığı 31 KBR 90 plakalı kamyon Siirt-Eruh kara yolunun Demirci mezrası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA

Siirt, Eruh, Güncel
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