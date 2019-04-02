Eruh'ta Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
46 dakika önce
SİİRT(AA) - Eruh ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
SİİRT(AA) - Eruh
ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedat Demir'in (40) kullandığı 31 KBR 90 plakalı kamyon Siirt-Eruh kara yolunun Demirci mezrası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA
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