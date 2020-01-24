Eruh'ta kar temizliği - Son Dakika

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Eruh'ta kar temizliği

6 saat önce

Kar yağışı İş makinelerinin kar temizleme çalışması Vatandaşların evlerinin önündeki karı atmaları Evin çatısında biriken karları temizleyenler Yolda kalmış araçlar SİİRT(AA)- Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt-Şırnak karayolu yanı sıra Eruh ilçesine bağlı 36 köy...

Kar yağışı

İş makinelerinin kar temizleme çalışması

Vatandaşların evlerinin önündeki karı atmaları

Evin çatısında biriken karları temizleyenler

Yolda kalmış araçlar


SİİRT(AA)- Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt- Şırnak karayolu yanı sıra Eruh ilçesine bağlı 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Siirt – Şırnak breni tepesinde tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını ifade eden Karayolları yetkilileri, Eruh-Şırnak karayolu Breni mevkiinde kar yağışı nedeniyle kapanan karayolu ulaşımının açılması için Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ettiğini belirtildi.

Öte yandan, Eruh ilçe merkez ve köylerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 köy yolunun kapandığını belirten Eruh Özel İdare Müdürü Cemal Demir, Eruh ilçemize bağlı 36 köy yolunun etkili olan kar yağışı sonucu kapanması ardından birimimize bağlı ekiplerin 3 ayrı hatta yol açma çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ise, Belediye olarak yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, ilçe merkezdeki kapanan tüm sokak ve caddelerimizi kar açma araçlarla temizlediklerini söyledi.

Eruh'ta kar temizliği

Şırnak, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:47 Kaynak: AA
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