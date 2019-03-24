Eruh'ta Kar Yağışı

Eruh'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Eruh'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Siirt-Şırnak kara yolunun 30. kilometresindeki Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.





Karayolları 94. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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