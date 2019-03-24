Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Kar Yağışı

Eruh'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Eruh'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Eruh'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Siirt-Şırnak kara yolunun 30. kilometresindeki Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.


Karayolları 94. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Siirt, Şırnak, Eruh, Kar, Güncel
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