Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Kitap Okuma Etkinliği

Eruh'ta Kitap Okuma Etkinliği

38 dakika önce

Eruh ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği yapıldı.

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Eruh ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği yapıldı.

Eruh İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü ile Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Kütüphane Haftası dolayısıyla "Eruh Kitap Okuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk ilkokulunda okuyan 300 öğrenci, farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenleri nezaretinde Eruh 15 Temmuz Demokrasi meydanında kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri, televizyon ve internet bağımlılığından kurtularak kitap okumanın ehemmiyetinin farkına varmaları, bireysel gelişimlerini sağlamaları amacıyla bu etkinliği yaptık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

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