Eruh'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor - Son Dakika

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Eruh'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor
6 saat önce
Eruh ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane, cami, kütüphane, okullar ve kahvehaneler dezenfekte edildi.
Eruh ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane, cami, kütüphane, okullar ve kahvehaneler dezenfekte edildi.
Eruh Belediyesi kentin çeşitli noktalarındaki okul, spor tesisleri, kütüphaneler, camiler, duraklar, park ve bahçeleri özel ekiplerle dezenfekte etti.
Kent genelinde alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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