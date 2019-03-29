Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Köy Yoluna Düşen Kayalar Ekiplerce Kaldırıldı

Eruh'ta Köy Yoluna Düşen Kayalar Ekiplerce Kaldırıldı

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü yoluna düşen ve ulaşımı aksatan kayalar, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı.

Eruh'ta Köy Yoluna Düşen Kayalar Ekiplerce Kaldırıldı, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü yoluna düşen ve ulaşımı aksatan kayalar, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Dağdöşü köyü yoluna düşen kayaların ulaşımı aksatması üzerine durum İl Özel İdaresine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışma ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Siirt, Eruh, Güncel
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