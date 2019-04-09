Eruh'ta PKK'lı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:20 Kaynak: DHA
SİİRT'in Eruh
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK
'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Siirt Valiliği
'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi. - Siirt
Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı