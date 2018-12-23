Son Dakika Haberleri: Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 6 Sığınağı İmha Edildi

Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 6 Sığınağı İmha Edildi

1 saat önce

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi.

Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 6 Sığınağı İmha Edildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi. 

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca kış operasyonları kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer Dağı bölgesinde 21-22 Aralık 2018 tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan' operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda erzak tespit köpeği 'Çaki'nin de katıldığı aramada 4 şarjör kılıfı, silah temizliği için pas sökücü, 10 kalem pil, 2 metre telefon kablosu, 2 şemsiye ve hücum yeleği ile üzerinde örgütsel ibare bulunan bez parçası ve yaşam malzemeler ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar, ele geçirilen malzemelerle birlikte imha edildi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Siirt, PKK, Güncel
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