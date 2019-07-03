ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI
36 dakika önce
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:21 Kaynak: DHA
SİİRT'in Eruh
ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK
'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Eruh ilçesinin Akmeşe
kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.
Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi
Nihal Olçok'tan A Habere tepki: Korkma "darbe" de sayın sunucu
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi