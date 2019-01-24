Eruh'ta PKK Operasyonu 7 Gözaltı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 adrese bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.Adreslerinde arama yapılan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz