Son Dakika Haberleri: Eruh'ta PKK Operasyonu 7 Gözaltı

Eruh'ta PKK Operasyonu 7 Gözaltı

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Eruh'ta PKK Operasyonu 7 Gözaltı, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 adrese bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.Adreslerinde arama yapılan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
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