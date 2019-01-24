Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Terör Operasyonu

Eruh'ta Terör Operasyonu

55 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe kırsalındaki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Siirt, PKK, Eruh, Güncel
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