Eruh'ta Toprağa Gömülü Patlayıcı İmha Edildi
1 saat önce
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
SİİRT'in Eruh
ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK
'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.
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