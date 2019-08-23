Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Toprağa Gömülü Patlayıcı İmha Edildi
Son Dakika Güncel Haber

Eruh'ta Toprağa Gömülü Patlayıcı İmha Edildi

1 saat önce

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Eruh'ta Toprağa Gömülü Patlayıcı İmha Edildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.


Eruh, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bit fırsat" olarak görüyor
Son Dakika: AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Görüntülerin yayılması vahşettir Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi PMT-76 platform makineli tüfeğinin prototipi tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Toprağa Gömülü Patlayıcı İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]