Eruh'ta Yöresel Yemek Yarışması

SİİRT(AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde yöresel lezzetler yarışması düzenlendi.Valilik tarafından kentin tanıtımı için kent genelinde yapılması planlanan yemek yarışmasının Eruh'taki bölümü kapalı spor salonunda yapıldı.Siirt Valisi Ali Fuat Atik 'in eşi Fulya Atik ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, yarışmacılara başarı diledi.Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Dayanç'ın eşi Damla Dayanç, bir milletin ancak örf, adet, gelenek, göreneğiyle ayakta kalacağını dile getirdi.Yemek yarışması sayesinde lezzetlerin kayıt altına alındığını da belirten Dayanç, "Bu topraklarda yüzyıllardır analarımız, bacılarımız, ev hanımlarımız usta elleriyle maharetlerini sergileyerek, ailelerine ve misafirlerine türlü aşlar pişirmektedir. Eruhlu kadınlarımız da bu konuda ne kadar maharetli olduklarını ispatlayacaklardır. Beş yıldır burada yaşayan biri olarak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki her yörenin olduğu gibi Eruh'un da kendine has damak lezzetleri mevcut olup, mutlaka tadılması gerekmektedir" diye konuştu.Yöresel şarkıcıların sahne aldığı ve halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.12'si yemek ve 8'i tatlı kategorisinde olmak üzere 20 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda yemek kategorisinde birinci Zeynep Yıldırım , ikinci Yasemin Orhan, üçüncü Emine Demir , tatlı kategorisinde ise birinci Leyla Alp, ikinci Leyla Dayan, üçüncü Nergiz Ertan oldu.