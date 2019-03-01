Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Yöresel Yemek Yarışması

Eruh'ta Yöresel Yemek Yarışması

50 dakika önce

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde yöresel lezzetler yarışması düzenlendi.

Eruh'ta Yöresel Yemek Yarışması, System.String[]
SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde yöresel lezzetler yarışması düzenlendi.

Valilik tarafından kentin tanıtımı için kent genelinde yapılması planlanan yemek yarışmasının Eruh'taki bölümü kapalı spor salonunda yapıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, yarışmacılara başarı diledi.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Dayanç'ın eşi Damla Dayanç, bir milletin ancak örf, adet, gelenek, göreneğiyle ayakta kalacağını dile getirdi.

Yemek yarışması sayesinde lezzetlerin kayıt altına alındığını da belirten Dayanç, "Bu topraklarda yüzyıllardır analarımız, bacılarımız, ev hanımlarımız usta elleriyle maharetlerini sergileyerek, ailelerine ve misafirlerine türlü aşlar pişirmektedir. Eruhlu kadınlarımız da bu konuda ne kadar maharetli olduklarını ispatlayacaklardır. Beş yıldır burada yaşayan biri olarak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki her yörenin olduğu gibi Eruh'un da kendine has damak lezzetleri mevcut olup, mutlaka tadılması gerekmektedir" diye konuştu.

Yöresel şarkıcıların sahne aldığı ve halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

12'si yemek ve 8'i tatlı kategorisinde olmak üzere 20 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda yemek kategorisinde birinci Zeynep Yıldırım, ikinci Yasemin Orhan, üçüncü Emine Demir, tatlı kategorisinde ise birinci Leyla Alp, ikinci Leyla Dayan, üçüncü Nergiz Ertan oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Siirt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Gebze-Halkalı Marmaray Hattı 10 Mart'ta Açılacak

İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eruh'ta Yöresel Yemek Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]