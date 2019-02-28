Eruh'taki Katliamda Şehit Olan Siviller İçin Anıt

Siirt
'in Eruh
ilçesinde terör örgütü PKK
'nın 32 yıl önce şehit ettiği 27 sivil için anıt yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Eruh Belediyesi
, vatandaşa kaliteli hizmetlerini sunmanın yanı sıra terör örgütü PKK'nın ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği ilçede şehitlerin isimlerini yaşatmak için de çalışıyor.
1214 rakımlı tepede hizmete açılan Şehit Uzman Çavuş Mikail Kaya Botanik Parkı'nda "Şehitlik Anıtı" yapan belediye, şimdi de parkın bir bölümünde 18 Ağustos 1987'de teröristlerce ilçeye bağlı Kılıçkaya
köyünün Milan
mezrasına yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 sivil için de anıt inşa etti.
"Kelimeler boğazımda düğümleniyor"
Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu katliamın, terör örgütü PKK'nın en kanlı saldırılarından biri olduğunu söyledi.
Terörün gerçek yüzünü ifşa etmek adına belediye olarak şehitler için anıt yaptıklarını ifade eden Dayanç, şöyle konuştu:
"Bu katliam Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde görülen en kanlı saldırılardan birisidir. Burada dikkat çeken bir olay daha var, bu da 27 sivil şehidimizin 16'sı çocuk, 5'i kadın. Bu 16 çocuktan 3 ve 6 günlük olan da var. 6 yaşında olan da 1 yaşında olan da var. Bunları söylerken kelimeler boğazımda düğümleniyor. Vahim bir olay, tarihe geçen çok vahim bir terör olayıdır."
Terörün en büyük zararı Kürt halkına verdiğini belirten Dayanç, Milan mezrası katliamında da şehit olanların tamamının Kürt olduğunu anımsattı.
Teröristlerin ilk silahlı saldırısını ilçede gerçekleştirdiğine dikkati çeken Dayanç, "Eruh, terörle mücadelenin de en çetin yürütüldüğü yerlerden birisi ve dolayısıyla en çok şehit verilen yörelerinden biridir. Bu şehitlerimiz vatan, millet ve bayrak için canlarını verdiler. Biz bugünlerde rahat yaşayabiliyorsak onların sayesindedir." ifadelerini kullandı.
"Terör bitme noktasına geldi"
Murtaza Dayanç, bu katliamın terör örgütü PKK'nın "bebek katili" olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Dayanç, şöyle devam etti:
"Devletimizin kararlı duruşuyla terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Tabii yaşananları da unutmamak, unutturmamak gerekir. PKK'nın bir bebek katili terör örgütü olduğu ve her şeyden önce Kürt vatandaşlarımızı hedef aldığı hususunun altını çizilmesi gerekir. Çünkü bu 27 şehidimizin 27'si de bu yörenin insanıdır."
Kaymakam Dayanç, yapacakları çalışmalarla şehitlerin anılarını yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.