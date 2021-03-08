Eruhlu kadınlar helikopter kazasında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika

Eruhlu kadınlar helikopter kazasında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi

08.03.2021 16:17
Eruhlu kadınlar helikopter kazasında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Bitlis'te helikopter kazasından şehit olan 11 askerler anısına mevlit programı düzenlendi.

Siirt'in Eruh ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Bitlis'te helikopter kazasından şehit olan 11 askerler anısına mevlit programı düzenlendi.

Eruh Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan (ADEM) Aile Destek Merkezinde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Bitlis'te Hhelikopter kazasından şehit olan 11 askerler anısına mevlit programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle düzenlendikleri program Mevlidi Şerif okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okundu. Dualar edildi.

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler anısına böyle bir program düzenlendiğini belirten Aile Destek Merkezi'nde kursiyer hocası Nazan Çiftçi, "Daha önce farklı bir program için hazırlıklarımız vardı. Fakat dört gün önce Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 kahraman askerlerimiz bizleri derin üzüntüler içinde bırakmıştı. Bu münasebetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehitlerimizin ruhuna mevlit programı düzenleme kararı aldık. Programda mevlit okundu. Kuran-ı Kerim okundu. Şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Allah ailelerine sabır versin. Mekanları cennet olsun. İnşallah bu gibi kazalar olmasın. Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

Bitlis, Şehit, Siirt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruhlu kadınlar helikopter kazasında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika


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