Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Kerem Ertuğrul, uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen ara nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürüyor.

Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan binlerce öğrenci, sabah erken saatte bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derse katılıyor.

Bu öğrencilerden biri de Eruh'ta yaşayan Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Kerem Ertuğrul.

Okul heyecanını evinde de sürdüren Kerem, hafta içi her sabah uyanındığında kahvaltısını yapıyor, okula gidiyormuş gibi önlüğünü giyiniyor, kitap, kalem ve defterini alarak ekran karşısına geçiyor.

Dersleri okuldaki gibi büyük bir ciddiyetle dinleyen Kerem, "teneffüs vakti"nde kardeşleri ile vakit geçiriyor, ders başladığında yeniden masasına geçiyor.

Derste not alan Kerem, dinlediği derslerin tekrarını ve ödevlerini de yapıyor.

Kerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Okumayı çok sevdiğini dile getiren Kerem, yeniden okulların açılacağı, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü beklediğini belirtti.

"Onu okula gidiyormuş gibi her sabah hazırlıyorum"

Anne Elif Ertuğrul, 5 çocuğu olduğunu, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için ailece büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Ertuğrul, "Kerem okumaya çok istekli. Onu okula gidiyormuş gibi her sabah hazırlıyorum. Heyecanla televizyon önünde ders saatini bekliyor. Çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Baba Nevzat Ertuğrul da çocuklarının derslerden kopmaması için her sabah evde okul heyecanını diri tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Koronavirüs ile mücadelede yetkililerin uyarılarını dikkate aldıklarını dile getiren Ertuğrul, "Herkesin bu virüsle mücadelede evden çıkmaması önem taşıyor. Biz de evden çıkmayan çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için başlatılan uzaktan eğitime önem veriyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul, Kerem'in okulu çok sevdiğini ve uzaktan eğitim sürecinde de önlük giydiğini aktararak, oğlunun okul heyecanını sürdürmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kerem'in sabah erkenden okul sevinci ile uyandığını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Kerem, sabah aynı heyecanla okula gidecekmiş gibi kahvaltısını yapıp, saat 09.00 gibi dersin başına geçiyor. Aynı şekilde önlüğünü giyip dersleri takip ediyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her zaman devlet büyüklerimizin yanındayız. Onların uyarılarını dikkate alarak bu virüsten en az zararla kurtulacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."