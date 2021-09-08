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Eruslu büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

Eruslu büyüme rakamlarını değerlendirdi

08.09.2021 15:40
Eruslu büyüme rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Gaziantep Ekonomi İşleri Başkanı Faruk Eruslu ekonomi ve büyüme rakamlarını değerlendirdi.

AK Parti Gaziantep Ekonomi İşleri Başkanı Faruk Eruslu ekonomi ve büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Eruslu, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 oranındaki büyüme ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yüzde 21.7'lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. AK Parti Hükümeti ile; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" dedi

"Topluma yansıması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek"

Faruk Eruslu, Türkiye'nin güçlü dinamiği, jeopolitik konumu ve aktif iş gücü ile birçok alanda başarılara imza attığını belirterek, büyümenin topluma yansımasının ise önümüzdeki günlerde olacağını kaydetti. Eruslu, "Koronavirüspandemisi devam ederken birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak rekor büyümeye ulaşan Türkiye, ihracat alanında da hızlı atılımlarla büyük kazanımlar elde etmeyi sürdürüyor. Son dönemde çok gündeme geldi büyüme rakamları, hatta geçen hafta Moody's Türkiye'nin büyüme notunu yukarı çıkardı. Revizeler ardı arkasına geliyor aslında. Kuruluşların tamamı Türkiye'nin büyüme rakamlarını pozitif yönde yukarı revize etmeye başladı. Şu anda neredeyse uluslararası kredi derecelendirmelerinin tamamı büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etti. Yıl sonu için bizim beklediğimiz rakam yüzde 7'nin üzerinde bir rakamdır. Sanayi üretimi ve büyüme rakamlarının topluma yansıması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in ülke ekonomisine katkısı büyük"

Eruslu, kentin ihracatta önemli başarılar sağladığını ve ülke ekonomisinin büyümesinde büyük payı olduğunu vurgulayarak, "Üreterek, istihdam ve katma değer sağlayarak, ihracatımızın artmasında, ülkemiz ekonomimizin büyümesinde özellikle Gaziantep'in önemli katkıları var. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci kenti olan ihracatın lokomotif şehirlerinden Gaziantep'in son aylardaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 3,5 milyar doları da geçmesiyle kent, önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl kentimizin 9 milyar doları da geçerek tüm zamanların ihracat rekoru kırmasını bekliyorum. Ben Gaziantep ve Türkiye'deki tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye nereden nereye geldi. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın mutlaka başarılı olmak için bir ilkenizin olması gerekir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Eruslu büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep, AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eruslu büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika


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