ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi

12.07.2022 21:49
ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin Türkiye'deki Ermeni toplumunda büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirtti.

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin Türkiye'deki Ermeni toplumunda büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirtti.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında Kurban Bayramı'nda gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'deki Ermeni toplumunun her kesiminde büyük bir memnuniyete ve sevince vesile olduğu aktardı.

Geçmişin yaralarının sarılması, ön yargıların aşılması ve ortak gelecek yolunda yeni bir iklimin yaratılması bakımından iki ülke arasındaki mevcut normalleşme sürecinin büyük önem arz etmekte olduğunun altı çizen Şirinoğlu, bu adımların ilk günden bu yana Türkiye'deki Ermeni cemaatinin her kesiminin desteğine ve heyecanına zemin oluşturduğunu kaydetti.

Şirinoğlu, "Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Paşinyan'ın kararlılığı sayesinde mevcut aşamaya gelen süreç, bundan sonra da adım adım yeni kazanımlara ve iş birliği olanaklarına tanıklık etmemize vesile olabilecek mahiyettedir." değerlendirmesini yaptı.

İki liderin ezber bozan tavırlarının ve aralarındaki bu ilk doğrudan temasın, iki komşu ülkenin ve iki kadim dost halkın önünde yeni ufuklar açabileceğini vurgulayan Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin önder ülkesi konumundaki Türkiye'mizin atacağı adımlar hem Güney Kafkasya'nın kaderini değiştirebilir hem de uluslar arası dengelerin yeniden şekillenmesine kapı açabilir. Beklenen tam normalleşme sabır gerektiren bir ana hedef olmakla birlikte, ona ulaşılabilmesi bakımından mevcut iyimserliğin ve sürecin ivmesinin korunmasının gerekliliği su götürmez bir gerçek olarak ortadadır. Her iki ülkenin barışa ve dostluğa inanan tüm sağduyulu kesimlerine bu hassas aşamada çağrımız, Sayın Erdoğan ve Sayın Paşinyan tarafından sergilenen vizyona sahip çıkılması ve destek verilmesi yönündedir. Ancak mevcut kazanımların korunması gelecekte daha ciddi adımlara olan özlemi giderebilecektir. Türkiye Ermeni toplumu da bu tarihi dönüm noktasında kendisine düşen sorumlulukların bilinciyle katkısını sunmaya hazırdır. Dostluk, kardeşlik ve barış yolunun aydınlık olmasını dileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefonda görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dün telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutlarken, Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etmişti.

İki lider karşılıklı olarak, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etmişlerdi.

Bu görüşme iki lider arasındaki ilk doğrudan temas olmuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenine mesaj gönderdi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenine mesaj gönderdi Açıklaması Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 22:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement