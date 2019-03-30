Son Dakika Haberleri: Ervis, güneş enerjisinde yeni teknolojiler geliştiriyor

Ervis, güneş enerjisinde yeni teknolojiler geliştiriyor

52 dakika önce

Ervis Teknoloji, doğrudan elektrik üretimi gerçekleştiren sistemlere göre yüksek verim elde edilen ve farklı alanlarda çalışabilen hibrit sistemler geliştirmeye devam ediyor.

Ervis, güneş enerjisinde yeni teknolojiler geliştiriyor, System.String[]
Ervis Teknoloji, doğrudan elektrik üretimi gerçekleştiren sistemlere göre yüksek verim elde edilen ve farklı alanlarda çalışabilen hibrit sistemler geliştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:42 

Ekonomi
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