Son Dakika Haberleri: Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi
Son Dakika Spor Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi

Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi

1 saat önce

Kulüp başkanları Murat Cavcav ve Mehmet Yiğiner, 3 yıllık tahsis protokolüne imza attıGençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.

Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi, System.String[]

Kulüp başkanları Murat Cavcav ve Mehmet Yiğiner, 3 yıllık tahsis protokolüne imza attı


Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.


Görüşmede Cavcav ile Yiğiner, Eryaman Stadı'nı 3 yıllığına başkentin sarı-lacivertli ve kırmızı-siyahlı ekiplerine tahsis eden protokole imza attı.


Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını temenni ederek, başkent ekiplerine başarı dileklerinde bulundu.


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Ferhat Türkoğlu, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07 
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