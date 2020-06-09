Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı - Son Dakika

Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı

Ortak Girişim AŞ Başkanı Talip Çankırı: TFF talimatları birebir uygulanacak"Maçın oynanacağı statta 295 kişi olacak" "Stat dışında da güvenlik önlemleri alınacak""Top toplayıcılar 20 yaş üstü olacak"Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip...

Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı, System.String[]

Ortak Girişim AŞ Başkanı Talip Çankırı: TFF talimatları birebir uygulanacak

"Maçın oynanacağı statta 295 kişi olacak"

"Stat dışında da güvenlik önlemleri alınacak"

"Top toplayıcılar 20 yaş üstü olacak"

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, -

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenen futbol ligleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarıyla 12 Haziran'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ortak Girişim A.Ş. Başkanı Talip Çankırı, TFF tarafından açıklanan tedbirlerin statlarda nasıl uygulanacağı, takımların, hakemlerin, top toplayıcıların ve stat görevlilerinin maç öncesi yapacakları hazırlıklarla ilgili soruları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Futbol Federasyonu'nun talimatlarının birebir uygulanacağını belirten Talip Çankırı, "Talimatlarda tüm rakamlarıyla yapılacak prosedürler açıklanmıştır. Bizim takımların kulüpten çıkışlarından itibaren başlanacak bu olaya. Örneğin 1 otobüsle gelinmeyecek, her sırada 1 oyuncu oturacak. Stada aynı anda girmeyeceğiz. Stada en başta hakem girecek, 105 dakika önce, 15 dakika sonra da misafir takım gelecek. Sonra ise ev sahibi takım giriş yapacak. Çünkü bu kalabalığı engellemeye, mümkün mertebe teması engellemeye dönük hareketler bunlar" dedi.

"MAÇLARDA 295 KİŞİ STATTA OLACAK"

Talip Çankırı, stada girerken uygulanacak prosedürlerin kapsamlı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Stada gelecek kişi sayısı 295. Giren herkesin kesinlikle kulaktan ölçümü yapılacak, ateşine bakılacak. 37,5'in altındakilerde bir sıkıntı olmaz, üstündekiler olursa zaten stada alınmayacak. Herkesin ateşi ölçülecek. 48 saat önce stat görevlileri mutlaka test yaptıracak. Maç günü önceden soyunma odalarının, akreditasyon odası, hakem odası hepsinin dezenfektanı yapılacak. Protokolde zaten rakamlar belirlenmiş. 5 ev sahibi yöneticisi, 5 misafir takım yöneticisi, TFF de kendine 10 kişilik bir yer ayırmış. O yüzden bunlar çok kalabalık olmadığı için mekan ve yerlerimiz çok geniş. Sosyal mesafeyi koruyarak oturtacağız."

"TOP TOPLAYICILAR 20 YAŞ ÜSTÜ OLACAK"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı olduğuna dikkat çeken Çankırı, "Bunun için özellikle 20 yaş üstünü ayarladık. 20 yaş üstü genç arkadaşlarımız gelecekler. Çocuk olmayacak, yaştan dolayı böyle bir engelleme var zaten. Yedek kulübelerine 3'er kişi aralıklarla oturacakları için sığmayacak. Hemen arkasındaki tribünde 1 ve 3 numaralı sırada yedek oyuncularımızın bir bölümünü oraya oturtacağız. İki takım için de aynı şekilde olacak. 20 metrede bir her tarafta köşeler dahil olmak üzere dezenfektanları yerleştirdik. 15 adet top getireceğiz. Minimum 15 adet, bunların hepsini maçtan önce dezenfekte edecek. Tabelalar dezenfekte edilip, 4'üncü hakeme teslim edilecek" diye konuştu.

"STAT DIŞINDA DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK"

Maçlar seyircisiz oynansa da taraftarların stadyuma gelme durumlarının olabileceği vurgusunu yapan Çankırı, "Dışarıda da güvenlik önlemleri alacağız. Çünkü taraftarların stada gelip dışarıda toplanması söz konusu olabilir. Onu da engellemek durumundayız. Güvenlik önlemlerini konuşuyoruz. Özellikle dışarısı için, çünkü içeride öyle bir güvenlik önlemine gerek yok, özel güvenliğimiz içerisi için kafidir. Hepimiz bir ilki yaşıyoruz ve bunu tecrübe ederek öğreneceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta bazı eksiklikler çıktıkça onları da gidereceğiz. Bu yaşanan eksikleri düzeltme yoluna gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çankırı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti         
16:19
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu         
14:19
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı         
14:15
'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor 'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor         
14:13
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı         
14:10
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi         
14:06
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm         
14:01
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor         
13:50
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi         
13:30
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 16:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]