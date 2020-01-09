Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Kış boyunca imkanlarımız doğrultusunda tüm çağrılara ekiplerimizle cevap verecek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız" dedi.



Başkan Eryılmaz, günlerdir süren sağanak yağışlar nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar mağduriyet yaşarken, gerçekleştirdikler çalışmalar neticesinde yağışlardan kaynaklı Samandağ'da ciddi bir sorun oluşmadığını söyledi. Eryılmaz, "Bugün birçok il ve ilçede sel felaketleri yaşanırken, ilçemizde 24 saatten fazla süredir yağmur yağmasına rağmen yaz başından beri yaptığımız kanal temizlik çalışmaları, menfez çalışmaları ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizde şuana kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmadığımızı halkımızla paylaşmak isterim. Kış boyunca imkanlarımız doğrultusunda tüm çağrılara ekiplerimizle cevap verecek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. - HATAY