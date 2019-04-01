Son Dakika Haberleri: Eryüksel Seçimi Kaybetti Tesislere Gitti

Eryüksel Seçimi Kaybetti Tesislere Gitti

13 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığına talip olup resmi olmayan sonuçlara göre 42.37 oy oranıyla 55.

Eryüksel Seçimi Kaybetti Tesislere Gitti, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığına talip olup resmi olmayan sonuçlara göre 42.37 oy oranıyla 55.41 oy oranına ulaşan CHP'li Besim Dutlulu'nun gerisinde kalan AK Parti'li Hüseyin Eryüksel, soluğu halen başkanlığını yürüttüğü Akhisarspor'un antrenmanında aldı.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kulübün 3. Lig'de yer aldığı dönemden bu yana 10 yıldır başkanlığı yürüten Eryüksel, seçimin ardından bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldi. Eryüksel, yeşil-siyahlıların Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yakından takip etti. Yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve Mutlu Özdemir ile birlikte antrenmanı ziyaret eden Eryüksel, oyuncularla tek tek görüşürken, Ümraniyespor maçında başarı diledi. Hüseyin Eryüksel'in bundan sonraki süreçte Akhisarspor'a daha fazla zaman ayıracağı belirtildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:02 Kaynak: DHA

Akhisar, Manisa, Güncel
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