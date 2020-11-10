Erzade nineden Atatepe'de saygı duruşu (2) - Son Dakika

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10.11.2020 16:25
SİRENİN ERKEN ÇALINMASINA İNCELEMEArtvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde sirenin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
SİRENİN ERKEN ÇALINMASINA İNCELEME
Artvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde sirenin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde, siren tertibatının vaktinden önce çalması ile alakalı olarak Valiliğimiz, konunun sorumluları hakkında gerekli incelemeyi başlatmıştır" denildi.
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